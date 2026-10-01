Il punto sui lavori allo stadio Franchi: posata la prima lamiera per la copertura della Curva Fiesole, la corsa contro il tempo e la scadenza del project financing
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I lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi segnano un nuovo, cruciale passo in avanti. Come riportato dalle colonne de La Nazione, nei giorni scorsi è arrivata la spunta verde per la posa della struttura principale del tetto della Curva Fiesole, montata sopra l'intelaiatura in acciaio della nuova curva.
Copertura Fiesole e lavori al Viola Park durante la sosta
Il cronoprogramma prevedeva come termine per il montaggio della copertura il 30 settembre. Le operazioni non sono del tutto concluse, ma la prima lamiera coibentata, pensata anche per ospitare pannelli fotovoltaici, è già stata posata sullo scheletro in acciaio. Le ditte al lavoro approfitteranno dell'ampia pausa delle nazionali per velocizzare il cantiere prima del ritorno dei tifosi viola, fissato per la gara interna contro il Como del 18 ottobre.
Parallelamente alla Curva Fiesole, si lavora alla riprofilatura in legno dei gradoni della Maratona. Nei prossimi giorni si procederà inoltre con la rimozione dei due maxi piloni provvisori al centro della Fiesole e con l'installazione del nuovo pennone sulla Torre di Maratona, propedeutici ai collaudi e al rispetto del cronoprogramma che fissa la fine del primo lotto a maggio 2027.
Nodo Project Financing ed Euro 2032
Mentre il cantiere corre contro il tempo, Palazzo Vecchio e la Fiorentina guardano alle scadenze burocratiche. Il Comune dovrà valutare la proposta economico-finanziaria presentata dal club viola (Project Financing) entro la metà di ottobre, per esprimersi sulla dichiarazione di pubblico interesse.
Nel frattempo, la FIGC ha trasmesso all'UEFA i dossier delle 13 città e 14 stadi idonei a proseguire la corsa per ospitare i Campionati Europei 2032. Nel lotto delle candidate figura ufficialmente anche lo stadio Franchi di Firenze: la decisione finale dell'UEFA sulle 5 sedi italiane prescelte arriverà al termine dell'istruttoria federale.
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