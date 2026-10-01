Dopo l'esclusione nella prima gara casalinga contro il Belgio, la musica è completamente cambiata per Nicolò Fagioli. Il regista della Fiorentina è diventato un elemento da cui il CT Roberto Mancini non vuole più prescindere, e farà regolarmente parte del gruppo azzurro in partenza per la Francia in vista della sfida di Nations League allo Stade de France di Saint-Denis.

Il comunicato FIGC e la gestione del gruppo

L'Italia chiuderà la preparazione a Coverciano prima di volare alla volta di Parigi, dove domani sera affronterà i padroni di casa. Per ottimizzare le energie e gestire al meglio le forze in vista del successivo impegno di lunedì 5 ottobre a Bologna contro la Turchia, il Commissario Tecnico ha scelto di non portare con sé l'intero organico.

Come reso noto dalla nota ufficiale della FIGC:

"Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia, in programma lunedì 5 ottobre a Bologna, il Ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia. Verrà quindi organizzato un programma di allenamento specifico a Coverciano per nove calciatori (Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano), che questa mattina non si alleneranno con il resto del gruppo per sottoporsi nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance".

La consacrazione azzurra del regista viola

Tra chi salirà sull'aereo direzione Parigi c'è proprio Fagioli, a conferma del grande momento di fiducia e forma attraversato dal classe 2001. Dopo essersi preso le chiavi del centrocampo della Fiorentina grazie alle intuizioni di Paolo Vanoli, il centrocampista viola sta dimostrando di poter guidare le geometrie dell'Italia anche nei palcoscenici internazionali più prestigiosi.