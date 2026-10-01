Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato delle ultime novità riguardanti la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Kayode sta facendo benissimo in Premier League: con Italiano aveva trovato parecchio spazio, mentre Palladino evidentemente non lo vedeva. Forse sono stati lo stesso calciatore e il suo procuratore a chiedere la cessione. Personalmente ritengo Jimenez più forte di Kayode. Non possiamo continuare a rimpiangere tutti i giovani che a Firenze non hanno reso al massimo o che, una volta partiti, collezionano qualche buona prestazione. Prendiamo Amatucci: oggi non farebbe il titolare alla Fiorentina, quindi per quale motivo avresti dovuto tenerlo a fare la panchina?".

Il caso Dodò e il mercato di gennaio

Focus poi sulla complessa situazione legata al terzino brasiliano:

"Dodò? Ormai la Fiorentina deve necessariamente aspettare la riapertura del mercato a gennaio per cederlo, non vedo altre strade. È ormai fuori dal progetto e, anche a livello psicologico, rischia di rivelarsi una mina vagante all'interno dello spogliatoio. Quando un giocatore non trova spazio e resta ai margini, rischia sempre di creare scompiglio e malumore anche tra i compagni".

Scelte di formazione: "Fasce a Jimenez e Valdepenas, il leader è il mister"

In chiusura, Malusci indica le sue preferenze per la formazione da schierare al rientro in campo:

"Dopo la sosta mi aspetto che la Fiorentina scenda in campo con Jimenez e Valdepenas sulle fasce: Vanoli ha avuto il tempo necessario per lavorare bene con entrambi in queste settimane. Tra Viery e Ranieri punterei sull'italiano, mentre in mezzo al campo la mediana ideale per me deve essere composta dal trio Fagioli-Oulai-Atta. Non voglio più sentir parlare di costante ricerca dell'equilibrio: con la qualità presente in questo organico dobbiamo essere noi a fare la partita e imporre il gioco. Il vero leader di questa Fiorentina? È Vanoli, perché all'interno della rosa attuale non vedo nessun calciatore con quelle caratteristiche carismatiche".