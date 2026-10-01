Sono scettico su Pellegrino, ha dei limiti: dovrebbe essere in grado di giocare di più con la squadra
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Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, si è espresso su vari temi caldi in casa viola ai microfoni di Lady Radio:
Genoa? È partito malissimo, ma sono convinti di poter fare 6 punti contro Fiorentina, Roma e Venezia. Puntano sul fatto che la Fiorentina non sia ancora in grado di dare continuità e vogliono sfruttare il fattore Marassi.
Beto-Pellegrino
Sono scettico su Pellegrino, ha dei limiti: dovrebbe essere in grado di giocare di più con la squadra. È bravo di testa, ma la Fiorentina non crossa mai. Merita fiducia perché dà tutto e lavora duro. Beto tecnicamente è più capace in area di rigore, ma ora gli manca lucidità. Quando sarà in ottime condizioni, Vanoli dovrà fare una scelta.
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