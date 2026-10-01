Scopriamo quali sono le ultime tracce lasciate da Gustavo Munùa, che in pochi si ricordano alla Fiorentina date le sole due presenze nel 2013/14
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Meteore viola
Quando il portiere uruguayano Gustavo Adolfo Munùa Vera è arrivato a Firenze, all'inizio della stagione 2013/14, l'intenzione era abbastanza chiara: ingaggiare un portiere esperto, con caratteristiche conformi a quelle della Viola del primo Montella, che potesse coprire qualsiasi intoppo nel percorso di Norberto Neto. Intrigava, Munùa, anche perché era quel tipo di estremo difensore in grado di trasformarsi in cecchino sui calci piazzati, come il leggendario Rogerio Ceni. Ma la sua avventura in viola è durata appena metà stagione. E poi? Lo scopriamo qua, in questa nuova puntata di Meteore Viola.
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