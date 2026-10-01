La Fiorentina ha rinnovato profondamente la rosa in estate, soprattutto sulle fasce, dove oggi Paolo Vanoli dispone di numerose alternative. Dei terzini della scorsa stagione è rimasto soltanto Dodò, che potrebbe partire a gennaio ed è finora il meno utilizzato, con 135 minuti tra campionato e Coppa Italia. João Mário, Alex Jimenez, Victor Valdepeñas e Viery sono invece tutti arrivati durante il mercato estivo.

La rivoluzione è iniziata con la cessione di Robin Gosens ed è proseguita con l’addio di Niccolò Fortini. Anche Dodò, in scadenza nel 2027, avrebbe dovuto lasciare Firenze già in estate: per questo Fabio Paratici aveva provveduto ad acquistare diversi esterni. Jimenez e João Mário sono arrivati in prestito con diritto di riscatto, mentre Valdepeñas è stato acquistato a titolo definitivo. Dal Grêmio è arrivato anche Viery, centrale brasiliano capace di giocare da terzino sinistro, posizione nella quale Vanoli lo sta impiegando.

I quattro nuovi acquisti garantiscono abbondanza di uomini e soluzioni grazie alla capacità di ricoprire ruoli diversi e spostarsi con naturalezza da una zona all’altra del campo. Le alternative aumenteranno ulteriormente con il recupero di Fabiano Parisi, attualmente infortunato e atteso a inizio 2027. Dopo essere stato utilizzato come ala per necessità nella scorsa stagione, dovrebbe tornare nel suo ruolo naturale di terzino sinistro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.