Valdepenas, Joao Mario e Jimenez hanno giocato più o meno gli stessi minuti. Lo spagnolo arrivato dal Real è in testa con 397'. Finora lo abbiamo visto solo a sinistra, dove eccelle per spinta ma deve ancora migliorare in fase difensiva.

Motivo per cui Vanoli contro Venezia e Napoli gli ha preferito Viery, che nasce laterale di sinistra ma negli ultimi anni è stato utilizzato prevalentemente al centro.

Valdepenas è mancino come Viery, unisce fisico, tecnica e velocità e può muoversi anche da centrale. Tutti e due sono giovani (19 anni il primo, 21 in secondo), duttili e con ampi margini di miglioramento. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.