Wilfried Gnonto è stato tra i protagonisti dell’amichevole di domenica contro il Signa. Schierato alto a sinistra, con Alex Jimenez sulla fascia, ha servito l’assist per il gol d’apertura di Pedro Gonçalves e segnato la rete del 2-0. Ha creato difficoltà alla difesa avversaria e ha contribuito anche in copertura, ripiegando dopo l’ingresso di Victor Valdepeñas, più propenso a spingere. Una prova concreta e generosa, in linea con ciò che Paolo Vanoli chiede ai suoi giocatori.

Gnonto sa di dover competere per un posto con Mastantuono, Gonçalves e Njie, ma la sua capacità di adattarsi può renderlo prezioso nel corso della stagione. Per lui è anche un’occasione di rilancio dopo i problemi fisici che gli hanno fatto perdere buona parte del 2025-2026. La Fiorentina, che lo aveva già seguito nel 2022, lo ha preso dal Leeds con un prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto da 15 milioni. In quattro stagioni con il club inglese ha segnato 25 gol e fornito 17 assist.

L’attaccante ha trovato a Firenze anche l’amico Cher Ndour, conosciuto nelle Nazionali giovanili azzurre. Tra i due è ripartita la sfida su chi realizzerà più gol e assist: «Ho una sfida aperta con Ndour e non penso di poter perdere...», ha detto Gnonto nella conferenza stampa del 16 settembre. Alla sua prima esperienza in Serie A, vuole conquistare spazio e convincere Vanoli a impiegarlo con continuità. Lo scrive il Corriere dello Sport.