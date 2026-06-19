Tegola Ismael Koné, frattura shock in Nazionale. Il canadese operato nella notte

Il centrocampista del Sassuolo, accostato alla Fiorentina, si rompe tibia e perone al Mondiale. Adesso cambia il futuro di Thorstvedt?

Redazione VN 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 11:39)

Un dramma sportivo che scuote il Mondiale e che, inevitabilmente, si riflette anche sulle dinamiche del calciomercato estivo della Fiorentina. Nella notte, il centrocampista del Sassuolo e del Canada, Ismael Koné, da settimane finito nel radar degli uomini mercato viola, ha subito un gravissimo infortunio durante la sfida contro il Qatar.

Dinamica shock: "Si è sentito lo schiocco dell'osso" — Il calciatore si trova ora ricoverato in ospedale, dopo una dinamica che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Koné ha subìto la frattura di tibia e perone della gamba sinistra a causa di un intervento violentissimo del qatariota Madibo, che lo ha travolto alle spalle senza alcuna possibilità di prendere il pallone.

Le immagini sono state devastanti: la torsione dell'arto, piegato in maniera innaturale, ha reso subito evidente la gravità della situazione. "Abbiamo sentito dalla panchina lo schiocco dell'osso che si spezzava, fa male al cuore", ha raccontato nel post-partita un visibilmente scosso ct del Canada, Jesse Marsch. Al giocatore è stato subito somministrato del Penthrox in campo (il noto inalatore verde per alleviare i dolori da trauma acuto) prima del trasporto d'urgenza in ospedale, dove è stato operato nella notte per la ricomposizione delle ossa tramite l'inserimento di placche chirurgiche.

La grandissima tensione per l'accaduto ha anche generato una rissa al triplice fischio. Successivamente, lo stesso Madibo, divorato dai sensi di colpa, si è recato negli spogliatoi canadesi per scusarsi. Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, per Koné si prospetta uno stop forzato di almeno sei mesi: Mondiale finito e appuntamento al prossimo inverno.

Riflessi sul mercato viola: si complica la pista Thorstvedt — Questo terribile stop cambia radicalmente i piani del Sassuolo e si intreccia direttamente con il futuro della Fiorentina. Koné era un profilo monitorato con attenzione a Firenze, ma il suo infortunio rischia adesso di creare un effetto domino beffardo.

Con il canadese fuori causa fino a fine anno, il club neroverde potrebbe alzare un vero e proprio muro per la cessione di Kristian Thorstvedt, altro primissimo obiettivo di mercato della Fiorentina per il centrocampo. Nonostante il norvegese abbia il contratto in scadenza nel 2027 e abbia già manifestato poca voglia di rinnovare con gli emiliani, il Sassuolo difficilmente si priverà di un altro pezzo pregiato in quel reparto senza avere prima una collaudata alternativa. La strada per la Fiorentina, che sperava di affondare il colpo sul norvegese, si fa improvvisamente in salita.