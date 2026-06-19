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Nazione: “Grosso ha chiesto Thorstvedt. Il ragazzo spinge per venire a Firenze”

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Thorstvedt continua a piacere molto alla Fiorentina. Grosso lo ha chiesto a Paratici
Redazione VN

L'arrivo di Fabio Grosso impone un restylinga all'interno della rosa viola. Molti profili lasceranno Firenze, e gli innesti dovranno essere funzionali al 4-3-3 dell'ex tecnico del Sassuolo. A proposito dei neroverdi, come riporta La Nazione, in ballo c'è sempre il nome di Thorstvedt. Il norvegese è un pupillo di Grosso, che lo avrebbe espressamente alla dirigenza viola. Paratici è al lavoro per limare le richieste del Sassuolo, con una carta da giocarsi, la volontà del giocatore. Thorstvedt starebbe spingendo per approdare in Toscana.

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