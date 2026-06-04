De Santis: “Gustavo Sá non fa per Grosso. Farei uno sforzo per Koné”

" Viery è forte, ma 20 milioni sono una cifra impegnativa e fuori dai parametri del mercato italiano. Gustavo Sá ha una valutazione simile, è un trequartista, un sotto punta: credo che non avrebbe le caratteristiche ideali per un tecnico come Grosso . Cancellieri? Ha fatto vedere qualcosa senza mai fare il salto di qualità definitivo. Nella stagione appena conclusa mi sarei aspettato di più: oggi non lo si può pagare come un top".

"Prenderei Kone del Sassuolo. E su Joao Mario..."

"Mi aspetto calciatori che conoscano già la Serie A e che accontentino Grosso, il quale fa un calcio molto codificato. Non escludo l'arrivo di elementi che l'allenatore ha già avuto. Se dovessi fare uno sforzo economico per un giocatore del Sassuolo lo farei per Koné: è un tuttocampista, può giocare ovunque in mediana e ha enormi margini di crescita. Joao Mario? È un nome che mi dice qualcosa. La Fiorentina deve anche saper scommettere su calciatori che non sono riusciti a imporsi nell'ultima esperienza: possono arrivare a prezzo d'occasione e c'è tutto il tempo per lavorarci sopra".