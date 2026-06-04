Reginaldo: “Grosso sa farsi rispettare, ma avrei dato un’altra chance a Vanoli”

"Grosso sta facendo molto bene, da anni. Ha dimostrato il suo valore in Serie B e ha fatto una bellissima stagione con il Sassuolo. È cresciuto molto ed è una persona che sa farsi rispettare, ma bisognerà vedere se i giocatori della Fiorentina saranno pronti a seguire le sue idee. A dire il vero, avrei dato un'altra opportunità a Vanoli, perché la Fiorentina ha finito il campionato alla grande, nonostante le diverse assenze di Kean e Gudmundsson e gli altri problemi che sono sorti durante la prima parte del campionato. Però, auguro a Grosso di poter fare davvero bene, perché il popolo fiorentino merita belle soddisfazioni. Non si può immaginare una Fiorentina che lotti per la salvezza."