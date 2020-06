Rivoluzione Fiorentina Women’s: anche Mauro pensa all’addio

La Fiorentina Women’s potrebbe andare incontro a una vera e propria rivoluzione in estate. Laura Agard andrà Milan, Paloma Lazaro è vicina alla Roma, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino Alia Guagni e anche Tatiana Bonetti e Davina Philtjens non sembrano intenzionate ad accettare la proposta di rinnovo della Fiorentina.

Non è finita perché anche Ilaria Mauro potrebbe lasciare Firenze. Come riportato da donnenelpallone.com, l’attaccante friulano non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto col club viola. Al momento l’ipotesi più probabile sembrerebbe quella di trovare sistemazione nell’Inter. Attenzione anche alla Juventus, alla ricerca di un centravanti dopo la partenza di Eniola Aluko.

INTANTO LA FIORENTINA WOMEN’S METTE A SEGNO IL PRIMO ACQUISTO PER LA PROSSIMA STAGIONE