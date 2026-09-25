La Fiorentina è tra i club accostati a Giorgi Kvernadze, esterno georgiano del Frosinone protagonista di un avvio di stagione brillante. Sotto la guida di Massimiliano Alvini, il ventitreenne ha già segnato tre gol e servito un assist in campionato, aggiungendo due reti in Coppa Italia. Nell’ultima gara allo Stirpe ha messo in difficoltà il terzino destro Couto, attirando l’attenzione degli osservatori presenti in tribuna.

Tra questi c’erano anche gli scout del Napoli. Il richiamo a Khvicha Kvaratskhelia è inevitabile: entrambi sono georgiani e condividono l’agente Mamuka Jugeli. Ma la concorrenza per la Fiorentina potrebbe allargarsi: oltre al Napoli, anche la Roma viene indicata tra le squadre interessate.

Per il Frosinone, Kvernadze rappresenta un patrimonio sportivo ed economico. Arrivato dal Kolkheti Poti nell’estate del 2023, prima in prestito e poi riscattato per una cifra complessiva inferiore al milione di euro, ha visto crescere il proprio valore tra Serie A e Serie B. Trattenerlo a gennaio potrebbe diventare complicato, soprattutto se dall’Inghilterra dovesse concretizzarsi l’interesse dell’Hull City. La Fiorentina osserva l’evoluzione della situazione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.