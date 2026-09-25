David De Gea ha attraversato un avvio di stagione difficile: nelle prime sette partite ufficiali ha subito 13 gol, con una percentuale di parate inferiore al 54%. Sui numeri hanno pesato anche le difficoltà della Fiorentina di Grosso, che concedeva spesso agli avversari conclusioni ravvicinate.

Con il ritorno di Paolo Vanoli, la squadra ha ritrovato maggiore compattezza e il portiere più protezione. Il tecnico considera De Gea un punto di riferimento per esperienza, personalità e ruolo di capitano. Dopo un’estate in cui la sua permanenza era stata in dubbio, il club ha scelto di proseguire con lui; anche il preparatore dei portieri Claudio Filippi ha spinto per la sua permanenza alla Fiorentina.

Contro il Napoli De Gea ha risposto alle critiche con quattro parate importanti, tornando a trasmettere sicurezza alla squadra. Ora, a cinque presenze dalle cento in maglia viola, punta a dare continuità alle prestazioni e a conquistare il primo clean sheet in campionato, dopo quello ottenuto in Coppa Italia. Lo scrive la Nazione.