Serie A femminile, oggi la decisione. Fiorentina: Bonetti e Philtjens ai saluti

Oggi i club della Serie A femminile si ritroveranno in videoconferenza per discutere della ripresa del campionato e per decidere se le ultime giornate si potranno giocare o meno. le difficoltà relative alla ripresa sono molte: in primis c’è quella legata al protocollo sanitario, poi c’è la questione della cifra che la Federazione stanzierà per aiutare il calcio femminile italiano in questo momento così difficile. Infine c’è il discorso relativo ai contratti in scadenza delle giocatrici.

Nel frattempo la Fiorentina non sta a guardare e pensa al futuro. Commisso ha garantito il sostegno al tecnico Antonio Cincotta e alle ragazze. Non solo. Quando il club viola ha chiesto la cassa integrazione per 50 dipendenti, la proprietà ha voluto far sentire la sua vicinanza alle giocatrici, soprattutto a quelle in scadenza di contratto, alle quali è stato proposto il rinnovo biennale. Laura Agard ha deciso di rinunciare per accettare l’offerta del Milan. Per la prossima stagione Cincotta dovrà fare a meno anche della belga Davina Philtjens che, molto, probabilmente, ha respinto la proposta di contratto biennale con ritocco dell’ingaggio. Tra i possibili partenti anche Tatiana Bonetti. Sembra che lei stia valutando se accettare o meno la proposta della Fiorentina. All’orizzonte ci potrebbe essere l’ombra dell’Inter.

SERIE A FEMMINILE: LA CLASSIFICA