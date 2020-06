Titoli di coda sull’unione tra Laura Agard e la Fiorentina Women’s. La difensore francese, infatti, ha rifiutato la proposta di rinnovo offerta dal club viola per firmare con il Milan. Accordo triennale con le rossonere, dirette concorrenti delle ragazze di Cincotta per un posto in Champions League. Lo riporta TuttoCalcioFemminile.