Fiorentina Women’s, primo acquisto: ecco il nuovo portiere

Primo acquisto della Fiorentina Women’s per la stagione 2020-21: è Katia Schroffenegger, portiere della Florentia San Gimignano e della nazionale italiana. Ex Inter, classe 1991 di Bolzano, in questa stagione ha collezionato grandi prestazione con la maglia della squadra toscana, tanto da farle valere il ritorno nel gruppo azzurro del Ct Milena Bertolini. Lo riporta tuttocalciofemminile.com.

