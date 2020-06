Si muove anche il mercato del calcio femminile, dopo la conferma della chiusura anticipata del campionato. La Fiorentina che sembra destinata a partecipare alla Champions League anche la prossima stagione deve difendere le sue giocatrici dall’assalto delle, big italiane ed europee. Dopo le voci riguardanti la capitana Guagni, di cui ha parlato mister Cincotta, è il turno della spagnola Paloma Làzaro. Secondo quanto riporta donnenelpallone.com, infatti l’attaccante gigliata sarebbe finita nel mirino della As Roma, in cerca di tasselli per rafforzare la propria rosa. La trattativa per la classe ’93 sembra ben avviata, staremo a vedere se prenderà la via per la capitale, dopo una sola stagione in riva all’Arno.