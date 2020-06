Cincotta: “Felici in caso di Champions League. Guagni? Spero resti”

Il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato ai microfoni della TGR Rai Toscana, soffermandosi sulla scelta di annullare il campionato. Intervista in onda alle 19.30. Questa un’anticipazione:

Siamo orgogliosi per i nostri risultati e se fosse Champions felicissimi. Queste ragazze adesso meritano il professionismo. Alia Guagni? Mi auguro che resti, ma se andrà via faremo il tifo per lei.