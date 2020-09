VN – La Fiorentina insiste per Ricci, l’Empoli apre: il punto. Verrebbe da subito a Firenze

Le strade di Samuele Ricci (SCHEDA) e della Fiorentina si possono davvero incrociare in questa sessione di calciomercato. L’interesse del club gigliato c’è ed è forte, da parte del giovane centrocampista c’è l’apertura per approdare a Firenze. L’Empoli non intende abbassare le pretese, ma al contempo ha dato l’ok ad un eventuale prestito con obbligo di riscatto. Difficile che la situazione possa sbloccarsi fino a quando il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non farà ritorno in Italia.

Da scartare, almeno per il momento, l’ipotesi di lasciare il giocatore in prestito ad Empoli per un’altra stagione: se la trattativa decollerà Ricci arriverà a Firenze da subito. Da sottolineare come l’imminente arrivo di Bonaventura a Firenze non escluderebbe Ricci, visto che la Fiorentina intende puntare sul centrocampista classe 2001 anche in ottica futura, a differenza di Bonaventura che avrebbe un impatto immediato ed improntato nel breve termine.