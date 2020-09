Bonaventura, trattativa ai dettagli. Le lacrime, l’amore dei tifosi e Federica: il lato umano di Jack

Primo agosto 2020, fischio finale di un torrido Milan-Cagliari. Nel cuore di un Meazza semi deserto s’intravede il volto del ragazzo con la 5 rossonera sulle spalle, rigato dalle lacrime. Tutto attorno il silenzio. Avrebbe meritato un addio diverso Giacomo Bonaventura, discreto anche nel congedo nonostante un credito d’affetto lungo sei anni. La sua avventura al Milan è appena finita, passata come un treno in mezzo alla tempesta, perché solo un tipo come lui poteva rimanere nel cuore di chi, dopo 26 anni di successi, sta provando a digerire un medioevo avaro di soddisfazioni e pieno zeppo di comparse. Jack è fatto così: semplice, essenziale, qualcuno lo definirebbe “professionista d’altri tempi”. Qualità che difficilmente lasciano indifferenti. E infatti, preso atto della fattibilità economica dell’operazione, la Fiorentina non ci ha pensato due volte prima di affondare il colpo. La trattativa è ai dettagli, manca poco per il nero su bianco (contratto biennale).

Tornando al lato umano, Bonaventura è anche questo: non solo un giocatore di qualità, duttile, tatticamente intelligente e abile in zona gol, ma anche un ragazzo con la testa sulle spalle ed una capacità di influire positivamente nello spogliatoio da non sottovalutare. La nuova avventura professionale sarà solo una delle grandi novità che caratterizzeranno la coda d’estate dell’ex Milan: un mese fa il matrimonio con la bellissima Federica Ziliani, fidanzata storica dell’ex Milan laureata in medicina e chirurgia all’Università di Brescia e attualmente specializzanda alla facoltà di medicina dello sport dell’Università di Milano Bicocca. Una cerimonia riservata, in pieno stile Bonaventura, celebrata a San Severino Marche, paese natale del giocatore. Questione di tempo ed ecco un altro lieto evento: Giacomo e Federica presto diventeranno genitori. Nel mezzo, come detto, l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di Jack. A Firenze.