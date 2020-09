VN – Dabo-Benevento, chiusura ad un passo: la formula. Alla Fiorentina il giovane Gentile

Ultimi dettagli ma siamo in chiusura per Bryan Dabo al Benevento: il suo agente sta concordando con Vigorito per un contratto triennale. La Fiorentina nell’operazione ottiene il promettente laterale destro Davide Gentile (classe 2003 e nazionale Italiano U17) che era seguito anche da Juve e Napoli (soprattutto), viene considerato uno dei più forti della sua generazione. Giocherà nella Primavera di Aquilani. Contratto triennale per Gentile. Curiosità: è stato scoperto dal diesse giallorosso Pasquale Foggia, visto che Gentile ha mosso i primi passi calcistici a Napoli proprio nella Scuola Calcio dell’attuale uomo-mercato sannita.