Romano (Sky Sport): “Torreira vuole l’Italia. E la Fiorentina continua a trattarlo”

Si rincorrono le notizie sul futuro di Lucas Torreira (SCHEDA), centrocampista uruguaiano dell’Arsenal cercato dalla Fiorentina. Le ultime novità arrivano da Fabrizio Romano: nonostante la perseveranza del Torino, la Fiorentina continua a trattare il giocatore. Queste le parole su Twitter del giornalista di Sky Sport: “Sia la Fiorentina che il Torino sono in trattativa con l’Arsenal per Torreira. Lucas vuole fortemente tornare in Italia. Mai parlato di uno scambio con Diawara, i Gunners non sono interessati”.