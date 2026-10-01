VIDEO - Mastantuono e quel legame con l'Italia: un viaggio nelle sue origini

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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Mastantuono: "Alla Fiorentina mi sento libero. La mia vita è cambiata"

2 - Gazzetta: "Dodò di troppo al VP. Allegri lo vuole, Paratici non fa sconti"

3 - Restyling Franchi: ok alla copertura in Fiesole. E a ottobre lo snodo Project

4 - Scaloni protegge Mastantuono: "Pensiamo sia un veterano, ma ha 19 anni. Va tutelato"

5 - Malusci: "Jimenez meglio di Kayode. Ecco chi è il leader della Fiorentina"