Cher Ndour parte titolare nella sfida dell'Italia Under 21 contro l'Armenia
VIDEO - Oulai oltre al campo: l'ivoriano mostra le sue doti canore
L'Italia Under 21 di Silvio Baldini, alle ore 18:30, affronta l'Armenia, gara valida per la qualificazione agli Europei. Le formazioni ufficiali:
ARMENIA (4-3-3): Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, A. Hakobyan, Krmzian; Askaryan, Hakobyan, Sargsyan; Harutyunyan, Eloyan, M. Hakobyan. A disp. Davtyan, Khachartyan, Sargsyan, Dokhoyan, Ayvazyabn. All. Armen Gyulbudaghyants
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. A disp: Mascardi, Calvani, Cherubini, Cichella, Fortini, Faticanti, Liberali, Cisse, Lulli. All. Silvio Baldini
© RIPRODUZIONE RISERVATA