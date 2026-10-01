Le parole di Brovarone sulle qualità di Mastantuono
VIDEO - Oulai oltre al campo: l'ivoriano mostra le sue doti canore
L'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, partendo dalle parole di Mastantuono (LEGGILE QUI):
Io non lo conosco, ma per tutti i segnali che sta lasciando si vede che è un giocatore diverso. E se sei diverso e argentino, a Firenze, rischi di sdraiare la gente. Siamo all'inizio di un percorso. Lui a Venezia ha dato un segnale bomba. In campo lui ha fatto vedere cose incredibili, non tanto numericamente, ma con segnali da talento assoluto. Con il passaggio al Real, puoi prendere in mano tutto e fare un polverone o, da giovane, stai lì, in quello spogliatoio, e apprendi dagli altri. Poi il Madrid si prende cura nel far crescere bene il giocatore, basta vedere con Nico Paz. Mastantuono sta lavorando bene, ma è ancora da amalgamare. Non sarà facile per lui, perché ha sempre la stessa giocata e sicuramente gli allenatori lo piomberanno da quella parte lì. Quindi si dovrà reinventare. A me piacerebbe che qualche giornalista raccontasse meglio la sua storia da ragazzino e dei suoi genitori, perché deve essere molto interessante. Sembra proprio un ragazzo genuino e questo fa un sacco piacere.
Su Fagioli
Lui è uscito da quel momento difficile cercando enormi sicurezze dentro di sé. Il regista è quello che pilota tutto e penso che lui si sia chiesto se ne era in grado, prima di svolgerlo. L'altro giorno con l'Italia si è sentito sicuro e libero, perché Tonali e Frattesi correva dappertutto. Lui avrà sentito una pressione enorme a Firenze e lo si è notato. Tutti problemi causati dagli eventi che ha passato. La Fiorentina, anche con il lavoro di Mancini nei suoi riguardi, può veramente giovarne.
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