Le parole di Alessandro Budel sul centrocampo della Fiorentina: dalle qualità di Fagioli, al ruolo di Oulai e Atta
VIDEO - Oulai oltre al campo: l'ivoriano mostra le sue doti canore
L'ex calciatore e dirigente sportivo, Alessandro Budel, anche commentatore a Dazn, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della Fiorentina. Queste le sue parole:
Un centrocampista come Fagioli non c'è nella Nazionale Italiana, quindi è giusto puntarci e dargli grande fiducia. Ruolo diverso in azzurro? Lui è rimasto uno dei pochi play veri, in italia. Lui è un regista classico, quindi può fare benissimo in quel ruolo. Poi, nella partita giusta, con l'avversario giusto, ci sta metterlo mezzala con giocatori di corsa al suo fianco.
Su Oulai e Fagioli insieme
Non sono giocatori simili, alla lunga quindi li vedo complementari. A quel punto, però, mancherebbe un po' di fisicità, che Ndour ti garantisce. Molto dipenderà dal tipo di partita e l'avversario che hai difronte. Se Oulai si deve far meno attrarre dalla palla? Sì, è un giocatore dinamico. Però magari non fatica nella corsa. Deve essere un po' più ordinato, ma ha caratteristiche diverse da un play come Fagioli. Poi nel corso della carriera imparerà.
Su Atta
Oggi Vanoli ha trovato un equilibrio così, con due centrocampisti e il trequartista che magari scherma un po' gli avversari, ma alla lunga penso che lo riporterà a far giocare come mezzala, perché è lì che il francese si esprime al meglio.
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