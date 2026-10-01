Le parole del presidente granata sull'attaccante esterno classe 2005
VIDEO - Njie: "Vi racconto la mia storia con Vanoli. Nessuno come lui"
Così Urbano Cairo, presidente del Torino, al Festival dello Sport parlando del nuovo calciatore gigliato Alieu Njie:
Mi è dispiaciuto molto lasciarlo partire ma ho dovuto fare questa scelta per il suo bene. Per come giochiamo adesso non è previsto il suo ruolo, quello appunto dell'esterno d'attacco, e quindi se fosse rimasto in granata lo avremmo sacrificato, perdendo del tempo prezioso, sia noi che lui. Ecco perché quando mi ha visto a Firenze in occasione del match di campionato mi ha ringraziato, per la chance che gli abbiamo dato di andare a giocarsela nella Fiorentina.
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