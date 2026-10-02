Preso prima in prestito e poi riscattato dall'Atalanta, il centrocampista mancino è una valida alternativa per Vanoli
VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"
Il centrocampista viola Marco Brescianini è stato intervistato da Toscana Tv, ecco alcune sue dichiarazioni:
Quando la Fiorentina mi ha contattato nel gennaio scorso, ho detto subito di sì. Non si può dire no alla Fiorentina, anche se è in fondo alla classifica. Ma sapevo che ci saremmo salvati e così è andata. E' stata una bella sfida, appena arrivato ho trovato un gruppo che voleva uscire da quella situazione il prima possibile. Quest'estate siamo ripartiti dal 4-3-3, io sono una mezzala ma mi metto sempre a disposizione, ho fatto anche il terzino durante la preparazione, magari potrà essermi utile in futuro... Adesso stiamo lavorando molto duramente, questa sosta è arrivata al momento giusto, con Vanoli che è rientrato da poco ed ha avuto modo così di farsi conoscere da tutto il gruppo. Il più forte? C'è tanta qualità in squadra, lo si è visto anche nei nuovi, ma se devo fare un nome dico Fagioli, ha una padronanza unica.
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