Il centravanti ex viola rischia di saltare la sfida contro i transalpini
VIDEO - Beto su Kean: "Mi piace, ha fatto bene qui. Ma siamo giocatori diversi"
In conferenza stampa quest'oggi Roberto Mancini ha parlato anche di Moise Kean e la sua eventuale titolarità contro la Francia di Zizou Zidane:
Il centravanti del Como ha alcuni problemi fisici e lo stiamo monitorando, domani mattina durante la rifinitura valuteremo le sue condizioni, così come quelle dei calciatori che sono scesi in campo contro la Turchia. Speriamo di recuperare tutti o quasi, abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore contro una squadra così forte come la Francia. Sono fortissimi ed hanno giocatori fantastici.
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