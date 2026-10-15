VIDEO - Cassano demolisce Fagioli: "Se bisogna ripartire da lui siamo a zero"

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1 - Dall'Argentina duri su Beltran: "Sa che se ne andrà. Non regge la pressione"

2 - CorSport: "Gonçalves non ha ancora la giusta condizione fisica. Ecco il motivo"

3 - Fagioli mezz’ala e Oulai davanti alla difesa. O un cambio modulo per trovare equilibrio

4 - Brescianini l'anti Como aspettando Atta e Goncalves: l'idea tattica di Vanoli

5 - Meglio anche del Psg. Fiorentina fra le squadre che dribblano di più in Europa