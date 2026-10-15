In un calcio sempre più improntato sull'atletismo e sulla prestanza fisica, la Fiorentina punta sul classico che non invecchia mai. Ovvero l'arte del saltare l'uomo, la giocata di qualità, la capacità di creare superiorità numerica attraverso il dribbling. Un dato che, carte alla mano, posiziona i viola ai vertici assoluti non soltanto del nostro campionato, ma dell'intero panorama europeo.

La squadra di Paolo Vanoli viaggia a una media di 9.50 dribbling riusciti a partita (come si vede nella card redatta dagli amici di SofaScore). In Serie A questo valore vale il secondo posto assoluto, alle spalle soltanto del Como (10.5) e a pari merito con la Roma. Un dato che permette ai viola di mettersi alle spalle formazioni ben più accreditate come Juventus (8.50) o Inter. Ma il vero termometro dell'impronta tecnica impressa da Vanoli si misura ampliando l'orizzonte ai 5 principali campionati europei: la Fiorentina si attesta infatti al 13esimo posto complessivo con i suoi 9.50 dribbling a gara, tenendosi dietro colossi del calibro del Psg e rimanendo vicino a piazze blasonate come City e Atletico Madrid.

I singoli

A tirare la carretta sul piano dell'estro e dell'uno contro uno sono soprattutto i singoli di maggior qualità. Il re incontrastato in casa viola ècapace di mettere a referto una media di 2.00 dribbling riusciti a partita per un totale di 12 giocate andate a buon fine (con un tasso diconversione del 43%). Subito dietro al talento argentino si piazza Alieu Njie con 1.50, seguito da Nicolò Fagioli a quota 1.17. Chiudono la top 5 della rosa Jimenez e Joao Mario, entrambi fermi a un contributo costante di 1.00 dribbling a partita.

C'è tuttavia un rovescio della medaglia che fa storcere il naso e stride fortemente con queste metriche di altissimo livello. La classifica di Serie A recita infatti un penultimo posto estremamente preoccupante per la Fiorentina, a testimonianza di una stagione partita con il freno a mano tirato e caratterizzata da una spaventosa sterilità offensiva sotto porta. Il tasso tecnico della rosa è indiscutibile, le risorse per creare superiorità e strappare le partite ci sono tutte: adesso però a Vanoli spetta il compito più duro, trasformare tutto questo estro estetico nel cinismo necessario per fare punti e risalire la china.