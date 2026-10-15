Fabregas dopo la sconfitta col Feyenoord: "La Champions è un premio, ora testa fredda e rabbia positiva per la Fiorentina."
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Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Como contro il Feyenoord, Cesc Fabregas ha parlato dei prossimi impegni dei lariani, fra cui la trasferta a Firenze:
Non dobbiamo perdere la serenità o dimenticare da dove siamo partiti: giocare la Champions è un regalo meritato per quanto fatto lo scorso anno. Il percorso di crescita passa inevitabilmente attraverso questi stop. Ora serve mantenere la testa fredda, analizzare gli errori difensivi e trasformare questa rabbia in energia positiva per la gara di domenica contro la Fiorentina
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