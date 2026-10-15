Il duro parere del giornalista, Flavio Azzaro, su Santiago Beltran del River Plate

Redazione VN
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Il giornalista, conduttore televisivo, radiofonico e streamer argentino, Flavio Azzaro, ha analizzato la situazione legata al portiere del River Plate, Santiago Beltran, finito nel mirino anche della Fiorentina (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Queste le sue parole:

Beltran para sapendo che se ne andrà. Non è connesso, si vede che vuole andarsene. Non regge tutta la pressione di questo calcio qui. Se avesse una riserva competitiva sarebbe già finito in panchina.
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