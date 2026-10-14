La Fiorentina segue Santiago Beltran, portiere ventiduenne del River Plate, classe 2004 e con il contratto in scadenza nel 2027. Sono stati avviati i primi contatti, per ora semplici sondaggi, con l’obiettivo di investire su un talento che possa sistemare il ruolo nel lungo periodo. Il giocatore non intende rinnovare e vorrebbe tentare il salto di qualità lontano dall’Argentina, dove la stagione termina con l’anno solare. Il River chiede circa 20 milioni di euro, forte della concorrenza soprattutto di Bundesliga e Premier League e dell’interesse mostrato in estate da Inter e Juventus. Le pretese potrebbero però diminuire avvicinandosi alla fine dell’anno. Le referenze sono ottime: qualcuno lo considera il nuovo Dibu Martinez.

Nato a Buenos Aires e in possesso del passaporto italiano grazie alle origini dei genitori, Beltran è cresciuto nel vivaio del River. Ha esordito in prima squadra il 24 gennaio di quest’anno, conquistando rapidamente il posto da titolare grazie alla sua affidabilità. Quattro mesi dopo è stato convocato da Lionel Scaloni nella nazionale maggiore argentina, debuttando il 6 giugno nell’amichevole contro l’Honduras. Alto 1,91 metri, possiede buoni riflessi, sa giocare con i piedi e impostare dalla porta. Conosce già Mastantuono: insieme hanno vinto il Superclásico nel 2024 con il River Plate II e si sono ritrovati nell’ultimo ritiro dell’Argentina, pubblicando anche una foto sui social.

Fabio Paratici potrebbe sfruttare i rapporti con Pablo Longoria, direttore sportivo uscente del River e suo collaboratore alla Juventus, dove fu responsabile dell’acquisto di Rodrigo Bentancur. Il ds viola punta a ridurre la richiesta economica facendo leva sulla scadenza del contratto. Se l’operazione si concretizzasse, Beltran potrebbe arrivare a gennaio per cominciare il suo apprendistato europeo: la Fiorentina valuterebbe un prestito secco in Italia, così da consentirgli di maturare esperienza prima di portarlo al Viola Park a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport.