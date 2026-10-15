Il pensiero dell'ex viola sui commenti post partita di tifosi e giornalisti sulla Fiorentina di Vanoli
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L'ex difensore viola, Alberto Malusci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina in vista della partita contro il Como di domenica. Le sue parole:
La parola equilibrio nel calcio di Vanoli non ci deve essere. Siamo noi a doverlo avere, tifosi e giornalisti. Non mi sono piaciuti i commenti dopo la partita della gente che scriveva "abbiamo sbagliato formazione", "abbiamo sbagliato acquisti" e "abbiamo sbagliato allenatore". Non ci sto, scusatemi. Sono giovani, dobbiamo dargli tempo di crescere. È una squadra tutta rinnovata. Ci piacerebbe avere una squadra prima in classifica, ma così non è. Non possiamo estremizzare ogni situazione, dal successo alla sconfitta. Se io sono giovane devo pensare a migliorare partita dopo partita e vedrete che dietro non ci sarà più solo il Venezia. Serve del tempo.
Su Viery e la difesa
Viery ha buone potenzialità, ma deve ancora crescere. Lui, comunque, è un difensore centrale, non lo voglio più vedere terzino sinistro. Ai viola servono dei centrali che possono reggere l'uno contro uno, capaci di reggere il confronto anche sul lungo, dando così maggior sicurezza. Con il Como titolari vorrei vedere Viery e Dragusin.
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