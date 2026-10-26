Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - È tutta colpa di Paolo Vanoli

2 - Gazzetta: "Jimenez chiede il cambio 2 volte, no di Vanoli. Tifo Inter inqualificabile"

3 - FOTO - Vanoli giustifica così i cambi. E arriva il repost di... Grosso!

4 - Cecchi difende Vanoli: "E' solo il capro espiatorio. Ma i 120 milioni spesi dove sono?"

5 - VN - Come sta Pongracic. Ranieri e Atta ancora a parte