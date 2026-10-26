Paolo Vanoli è finito nel mirino della critica per la gestione del finale di Inter-Fiorentina, in particolare con dei cambi che a molti non sono piaciuti. Nel post partita, l'allenatore viola ha provato a giustificare le sue scelte così:

"Mkhitaryan stava soffrendo Jimenez, pensavo che con giocatori freschi su quel lato avrei fatto ancora più male. Joao Mario era più alto, più difensivo. Gnonto ha avuto un'occasione, Dodò era fresco per spingere indietro Bastoni. Dobbiamo essere lucidi e guardare a quello che abbiamo fatto, ci toglieremo tante soddisfazioni".

Non solo, Paolo Vanoli ha parlato anche dei singoli come Beto e Vladepenas che in questo momento stanno attraversando un periodo complicato. La pagina Instagram "Passione Fiorentina" ha postato il video della conferenza e poco dopo è arrivato il repost di Fabio Grosso, ex allenatore viola. Un gesto dal sapore del "ve l'avevo detto..":