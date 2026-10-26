"La pazienza — lo diciamo a Paratici — non ci manca, però ogni tanto ci piacerebbe vedere qualcosa di diverso"
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Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter:
Paratici in estate è stato chiaro: quest’anno ci vorrà pazienza, la Fiorentina è un progetto in evoluzione. Giustificando così la giovane età media della squadra che ha messo in piedi e il ricambio quasi totale della rosa. Perfetto. Squadra giovane e pazienza, ci sta bene. Del resto che gli puoi dire a un ragazzo di vent’anni che in pieno recupero butta giù Thuram in area di rigore? Niente, così va il calcio. E poi la partita non l’ha persa lui, ma Vanoli. Ha sbagliato i cambi, e questo è un problema. Ha smontato la Fiorentina dimostrando di non essere abbastanza lucido per analizzare la situazione. Ha tolto Jimenez, che aveva fatto saltare i nervi ai giocatori dell’Inter, e Mastantuono, l’unico in grado di fare la differenza. Per non parlare di Pellegrino, sostituito con un ex centravanti spaesato. Poteva e doveva gestire diversamente questa partita e sapere che le forze fresche che ha messo in campo non erano all’altezza di chi stava giocando. Un allenatore che conosce la sua squadra non può fare certi errori. Ma, soprattutto, il progetto di crescita teorizzato da Paratici non può includere anche il tecnico. A una squadra giovane serve una guida, un uomo che sappia insegnare calcio, non uno che confonda le idee. Era sbagliato Grosso, ed è sbagliato anche Vanoli che peraltro proprio Paratici a giugno aveva giudicato inadatto a guidare il nuovo corso viola. Cambiare idea è lecito, ma non assumersi mai una responsabilità fa riflettere. La pazienza — lo diciamo a Paratici — non ci manca, però ogni tanto ci piacerebbe vedere qualcosa di diverso. Un’idea. Un gioco. Una squadra che ogni tanto tira in porta. Cose banali, non chiediamo la luna. E non chiediamo nemmeno che Vanoli venga esonerato, sia chiaro. Questo non è il momento degli scossoni, però sta a lui trovare una soluzione. E deve farlo in fretta. Le prossime tre partite sono il primo bivio della stagione e sarà bene che la Fiorentina imbocchi la strada giusta.
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