"Certo che spendere 130 milioni per vedere una Fiorentina così è roba da analisti"
VIDEO - Vanoli: "Beto? Ho bisogno di più. Valdepenas uno dei migliori"
Benedetto Ferrara, dice la sua dopo Inter-Fiorentina. Ecco le sue parole riportate dalla Nazione:
I numeri della Fiorentina in classifica, al momento, sono quelli di Pioli. E anche le valutazioni positive del suo erede sulla prestazione accarezzano quel mesto ricordo. Intendiamoci, perdere ci stava, ma così fa troppo male. Un primo tempo discreto addolcito da un grande De Gea (il migliore) e poi una Fiorentina dotata di un calcio buono per i playout della B. Inter superiore e si sapeva. Inter però aiutata da un avversario remissivo che si affida alla sorte amica, quella che si materializza nelle traverse colpite da avversari decisi a tutto. Un grande gol di Jimenez (bella prova) ti mette addosso una strana sensazione di colpaccio. Ma purtroppo le partite non durano novanta minuti. E lì arrivano cambi lisergici. Entra pure il sosia di Beto che perde un pallone che darà il via alla rimonta. Roba da dilettanti. Certo che spendere 130 milioni per vedere una Fiorentina così è roba da analisti. Soprattutto se il gioco del calcio resta un’utopia.
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