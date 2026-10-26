Lo spagnolo provoca il tifo dell'Inter più volte
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla partita di Jimenez e il comportamento dei tifosi dell'Inter nei suoi confronti:
Succede, quando ci provi mille volte, i tiri sono una trentina e sul tabellino non vai oltre due traverse di Carlos Augusto (la parte alta però). Succede che al primo tiro "contro" sono guai e il primo della Fiorentina, dopo un'ora e cinque, è quello letale. Jimenez spinge a destra sulla trequarti, riceve da Fagioli, fa un movimento come a crossare e invece guarda l'angolo sul primo palo, lontano per Provedel: l'esterno destro è un capolavoro perché voluto e pensato. C'è un romanzo dietro il gol: lo spagnolo è un ex milanista, ha la testa un po' calda al punto da provocare i tifosi dopo uno scontro con Miki, s'infortuna e chiede due volte il cambio respinto con perdite dal saggio Vanoli, e mentre è a terra si sente augurare brutte cose da un tifo, in questo caso, inqualificabile. Il gol illude la Fiorentina che s'è difesa fin li con tutte le armi disponibili, marcando a uomo, ripartendo poco e male, ma negando tutto il possibile ai nerazzurri.
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