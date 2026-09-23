A soli 37 anni Francesco Farioli si sta affermando come uno dei profili tecnici più brillanti e desiderati del panorama calcistico europeo. Il suo cammino sulla panchina del Porto è a dir poco travolgente: un avvio di stagione da record con 7 vittorie in 7 giornate nella Liga Portugal, 21 punti conquistati e un vantaggio di +5 sulle inseguitrici, impreziosito dal recente e perentorio 3-1 rifilato al Benfica nello scontro diretto.

Il retroscena di mercato: il rifiuto alla Fiorentina nel 2025

I successi attuali dell'ex collaboratore di Roberto De Zerbi, che a Oporto ha già messo in bacheca un campionato e una Supercoppa nazionale, riaccendono inevitabilmente i fari sulle tante opportunità avute in Italia. Come rivelato da Calciomercato.com, il nome di Farioli è stato a lungo sul taccuino di diverse dirigenze di Serie A.

In particolare, nell'estate del 2025, dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina dell'Ajax, il tecnico toscano era finito al centro dei desideri sia del Torino per il dopo Vanoli che della Fiorentina, alle prese con la ricerca del sostituto di Raffaele Palladino. La dirigenza viola valutò con molta attenzione il suo profilo, ma Farioli fu categorico con tutti gli estimatori italiani: la sua priorità era quella di proseguire il proprio percorso di crescita all'estero, declinando le sirene della Serie A e sposando il progetto del Porto con un contratto ora blindato fino al 2028.

Il presente d'oro e le sirene dei Top Club europei

Se la Serie A e la Fiorentina hanno dovuto virare su altri obiettivi, la scalata di Farioli non si è certo fermata al Portogallo. Le sue prestazioni e la sua identità di gioco hanno attirato l'interesse delle primissime potenze del continente.

Sempre secondo Calciomercato.com, già nella scorsa sessione estiva il Chelsea ha inserito il nome dell'allenatore italiano all'interno della lista ristretta dei candidati per la panchina (poi affidata a Xabi Alonso), valutandolo attentamente a livello interno insieme a quello di Cesc Fabregas. Sebbene il legame con i Dragões sia solido, il futuro a lungo termine di Farioli resta apertissimo, legato a doppio filo ai grandi incastri dei Top Club internazionali della prossima estate.