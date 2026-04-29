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VIDEO VN – Paratici: “Da giovani volevamo giocare e ora siamo noi a chiudere le porte”
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Durante il talk che ha preceduto la finale di Coppa Italia Primavera all'Arena Civica di Milano, il ds viola ha fatto una battuta tra il serio ed il faceto sui direttori che da giovani volevano giocare e ora sono titubanti sulle nuove leve
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