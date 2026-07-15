Con l'evoluzione del mondo del web è sempre più importante mostrare direttamente le notizie anche attraverso i video. I nostri lettori possono così rendersi conto direttamente delle dichiarazioni di personaggi della società viola ma non solo. Su Violanews trovate in testa alla pagina anche una video bar con le immagini che riteniamo possano interessare ai nostri lettori. Le nuove tecnologie hanno sicuramente facilitato l'immissione su Violanews di molti video. D'altra parte anche i lettori riescono sempre più agevolmente a visualizzarli. I nuovi smartphone, i tablet consentono una visione dettagliata. Ecco perché Violanews ha aumentato sensibilmente la quantità di filmati da proporre. Non solo le parole di tecnici e giocatori dopo le partite. Tutti gli avvenimenti che avvengono in zona e riguardano la Fiorentina vengono filmati e proposti in questa sezione. Infine ci avvaliamo del supporto video di Gazzetta e Sky per i contenuti inerenti la Fiorentina o virali/divertenti.