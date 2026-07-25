VIDEO VN - Fiorentina e l'allenamento "alla Sousa": la spiegazione di Grosso
Iniziato l'allenamento pomeridiano della Fiorentina Londra
Iniziato l'allenamento pomeridiano della Fiorentina Londra
Il tecnico in seconda della Fiorentina parla del progresso della squadra fin qui
Il vice tecnico della Fiorentina parla della mediana viola
Le parole del vice allenatore viola dopo l'allenamento di oggi
Le parole del vice tecnico di Grosso al termine dell'allenamento a Teddington
Riccardo Braschi è appena arrivato nel ritiro di Teddington e ha iniziato ad allenarsi con i compagni
Fabio Grosso si diletta con un paio di palleggi prima dell'allenamento sul campo di Teddington
Il punto dal nostro inviato a Teddington, Inghilterra, dove la Fiorentina è in ritiro
Il nuovo difensore della Fiorentina fa il punto della situazione a quasi due settimane dall'inizio del ritiro gigliato