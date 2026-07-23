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VIDEO VN – Jimenez si presenta: “La trattativa lampo, il mio ruolo e Iraola”

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Filippo Caroli
23 luglio

Oggi si è presentato al Viola Park il terzino spagnolo Alex Jimenez. Ecco alcune sue considerazioni: tra il ruolo, Grosso e Iraola

Oggi si è presentato al Viola Park il terzino spagnolo Alex Jimenez. Ecco alcune sue considerazioni: tra il ruolo preferito, la trattativa lampo con la Fiorentina e il confronto tra Grosso e Iraola