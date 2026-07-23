VIDEO VN – Jimenez si presenta: “La trattativa lampo, il mio ruolo e Iraola”

Oggi si è presentato al Viola Park il terzino spagnolo Alex Jimenez. Ecco alcune sue considerazioni: tra il ruolo, Grosso e Iraola

Oggi si è presentato al Viola Park il terzino spagnolo Alex Jimenez. Ecco alcune sue considerazioni: tra il ruolo preferito, la trattativa lampo con la Fiorentina e il confronto tra Grosso e Iraola