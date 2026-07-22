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VIDEO VN – Grosso sul mercato: “C’è tanto da costruire, ma stiamo facendo bene”
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La Fiorentina è a lavoro non solo sul campo, ma anche per quanto riguarda il mercato: servono alcuni pezzi per completare la rosa di Grosso
Il tecnico viola Fabio Grosso lo fa capire chiaramente: la Fiorentina è un cantiere aperto e mancano alcuni elementi per completare la squadra