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VIDEO – Paratici protegge Jimenez: “Siamo qui per parlare di calcio”
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Scena particolare durante la presentazione di Alex Jimenez. Il direttore sportivo Fabio Paratici protegge lo spagnolo
Scena particolare durante la presentazione di Alex Jimenez. Il direttore sportivo Fabio Paratici protegge lo spagnolo da una domanda sull'ultimo periodo in Inghilterra vissuto tra molte polemiche