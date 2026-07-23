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VIDEO – Paratici protegge Jimenez: “Siamo qui per parlare di calcio”

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Redazione VN
23 luglio

Scena particolare durante la presentazione di Alex Jimenez. Il direttore sportivo Fabio Paratici protegge lo spagnolo

Scena particolare durante la presentazione di Alex Jimenez. Il direttore sportivo Fabio Paratici protegge lo spagnolo da una domanda sull'ultimo periodo in Inghilterra vissuto tra molte polemiche