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VIDEO VN – Viery: “Quel che ci chiede il ‘professor’ Grosso funziona”
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Viery Fernandes, difensore brasiliano della Fiorentina arrivato in maglia viola il mese scorso, ha parlato al termine dell'allenamento dall'Inghilterra
"Stiamo tutti lavorando per migliorare, io in particolare, che mi devo adattare quanto prima al calcio italiano, seguendo le indicazioni di mister Grosso": queste, tra le altre, le parole del nuovo centrale gigliato